Kızılyıldız sözleşmesini uzattı: Sfairopoulos

Sırbistan'ın Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi iki yıl uzatıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos'un kontratının 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.



Daha önce Panionios, Olympiakos ve Maccabi Tel Aviv'de çalışan Sfairopoulos, 2023'te Kızılyıldız'ın başına geçmişti. Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.



Adriyatik Ligi'nde 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde ise 11 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.



