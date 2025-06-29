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23:00
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Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yüzme Şenliği tamamlandı.

calendar 29 Haziran 2025 20:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi
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Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katıldı.

Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, dereceye girebilmek için mücadele etti.


Yarışlar sonunda, Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü 732 puanla birinci, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 603 puanla ikinci, TED Çorlu Koleji Spor Kulübü 465 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi geleneksel olarak düzenledikleri etkinliğin geniş katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Şenliğin çekişmeli müsabakalara sahne olduğunu belirten Dinç, "Kırkpınar Yüzme Şenliği'ni her yıl olduğu gibi güzel bir katılım ve coşkuya yapıyoruz. Katılan tüm kulüp ve sporcuları tebrik ediyorum." dedi.


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