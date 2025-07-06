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Kırkpınar'ın yeni evi belli oldu!

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yeni evi Sarayiçi olacak.

calendar 06 Temmuz 2025 14:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar'ın yeni evi belli oldu!
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yeni yerine taşınacağını belirtti.

Türkiş, 664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nde AA muhabirine, bir yıllık çalışmanın taçlandığı günlerin yaşandığını söyledi.

Kırkpınar'da 664. buluşmanın başarılı şekilde gerçekleştiğini belirten Türkiş, "Belediyemiz ve Valiliğimiz güzel çalışmalara imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile olarak güreşe ve güreşçimize desteğimizi veriyoruz." dedi.


664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nde güzel müsabakaların yapıldığını aktaran Türkiş, şunları kaydetti:

"İnşallah bugünkü 8 mücadeleyle beraber yeni ödül konseptimiz devreye girecek. Doğrudan galip gelen sporcularımızın ödül aldığı aşama başlayacak. Oyun yapmak suretiyle galibiyetin olmaması üzüntüye neden oluyordu. Hep puanlamayla galibiyetler oluyordu. Bu yıl ciddi bir gelişim var. Bunun en önemli nedenlerden biri ligdeki farklı puan uygulamasıdır. Ödüllere de etki yapacak. Bu tarz teşviklerle yağlı güreşi giderek hareketlendireceğiz."

Yeni tesisler Sarayiçi'nde yapılacak

İbrahim Türkiş, Kırkpınar Güreşleri'nin yapılacağı alanın değişeceğini belirterek, şu anda güreşlerin yapıldığı mekanın Kırkpınar'a yakışmadığını ifade etti.

Kırkpınar alanı ve tesislerinin günün şartlarına uygun şekilde düzenleneceğini aktaran Türkiş, şöyle devam etti:

"Buraya zamanın koşulları içerisinde çok güzel tesis yapılmış. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün desteğiyle bu yıl özellikle tuvaletleri, koltukları olsun belli kısımlarında bazı düzenlemeler yapıldı. Belediye, Valilik ve Federasyonun koordinasyonuyla güzel bir iş çıktı. Bu iki yıllık bir süreç için yapıldı. İnşallah 2 ya da 3 yıl sonra Kırkpınar yeni yuvasına kavuşacak. Yeni Kırkpınar alanı Sarayiçi'nde yapılacak. Buraya 670 metre uzaklıkta olacak. Yeni tesisler yapılırken, burası da yıkılmayacak güreşler burada devam edecek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın çok büyük katkıları var. Bizleri çok mutlu ettiler. Kırkpınar alanının belirlenmesi anlamında da Sayın Valimizin çok büyük gayreti oldu."

İbrahim Türkiş, yeni tesislerin geleneksel tarzda modern şekilde yapacağını dile getirdi.

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