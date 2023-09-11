Sacramento Kings'in, yıldız oyuncusu Domantas Sabonis'in yedeği olarak JaVale McGee ve Alex Len'de karar kıldığı bildirildi.



2023-24 sezonu öncesindeki antrenman kampı dönemi başlamadan önce, Kings'in yedek uzunlarının kimler olacağını belirlediği öne sürüldü.



ESPN 1320 Sacramento'dan James Ham, McGee ve Len'in, beklenmedik herhangi bir durum yaşanmadığı takdirde Kings'in 15 kişilik kadrosuna katılması beklenen isimler olduklarını söyledi.



Ham, bu nedenle her iki uzunun da Sabonis'in yedeği olma hakkı için savaşmasının beklendiğine ayrıca dikkat çekti.



Kings, McGee ve Len'in yanı sıra uzun rotasyonunda hâlâ Nerlens Noel ve Neemias Queta gibi iki oyuncuya da sahip. Üçlü, ekip tarafından yaz döneminde kadroya eklenmişti.



