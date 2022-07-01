Birçok Avrupa devinin transfer listesindeki Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin geleceği belli oldu.Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Min Jae Kim sonunda ikna oldu. Başkan Ali Koç ile teknik patron Jorge Jesus, görüştükleri Kim'den takımda kalması yönünde söz aldı.24 yaşındaki stoper, 1 sene daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Güney Koreli oyuncu, milli takımıyla kasım sonunda başlayacak Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bu nedenle düzenli oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu Fenerbahçe'de yola devam etmek cazip geliyor.Fenerbahçe yönetimi de Kim'i, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda elde tutmanın memnuniyetini yaşıyor.