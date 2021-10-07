Kim Min-Jae asist yaptı, Güney Kore kazandı

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min Jae'nin de formasını giydiği Güney Kore, Suriye ile Dünya Kupası Elemeleri 3. tur A Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Ansan Wa Stadyumu'nda oynanan mücadele, Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Güney Kore'nin ilk golü 48. dakikada Hwang In-beom'dan geldi. Suriye'nin beraberlik golünü ise, 2 yıl sonra milli takıma dönen Omar Khribin 84. dakikada kaydetti.
KIM MIN-JAE ASİST YAPTI
Dakikalar 90'ı gösterirken, Heung-min Son Güney Kore'nin galibiyet golü kaydetti. Golün asisti ise Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'den geldi.
Ansan Wa Stadyumu'nda oynanan mücadele, Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Güney Kore'nin ilk golü 48. dakikada Hwang In-beom'dan geldi. Suriye'nin beraberlik golünü ise, 2 yıl sonra milli takıma dönen Omar Khribin 84. dakikada kaydetti.
KIM MIN-JAE ASİST YAPTI
Dakikalar 90'ı gösterirken, Heung-min Son Güney Kore'nin galibiyet golü kaydetti. Golün asisti ise Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'den geldi.