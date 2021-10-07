Kim Min-Jae asist yaptı, Güney Kore kazandı

Dünya Kupası Elemeleri 3. tur A Grubu maçında Güney Kore, Suriye'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Kim Min-Jae asist yaptı, Güney Kore kazandı
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07 Ekim 2021 15:55
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min Jae'nin de formasını giydiği Güney Kore, Suriye ile Dünya Kupası Elemeleri 3. tur A Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Ansan Wa Stadyumu'nda oynanan mücadele, Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Güney Kore'nin ilk golü 48. dakikada Hwang In-beom'dan geldi. Suriye'nin beraberlik golünü ise, 2 yıl sonra milli takıma dönen Omar Khribin 84. dakikada kaydetti.

KIM MIN-JAE ASİST YAPTI

Dakikalar 90'ı gösterirken, Heung-min Son Güney Kore'nin galibiyet golü kaydetti. Golün asisti ise Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'den geldi. 

 
 

 

 


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