Kidd: "Klay'in Dallas'a gelmesinde, Kyrie büyük rol oynadı"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Klay Thompson'ın Mavericks'e alınmasında Kyrie Irving'in önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kidd: 'Klay'in Dallas'a gelmesinde, Kyrie büyük rol oynadı'
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21 Ağustos 2024 16:04
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 16:13
Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Klay Thompson'ın Mavericks'e alınmasında Kyrie Irving'in önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Mavs başantrenörü, NBC Sports Bay Area'nın 'Dubs Talk' podcast'inde, takıma alma sürecinde birçok kişinin yer almasına rağmen en etkili isimlerden birinin Irving olduğunu söyledi:

"Bunda en önemli oyunculardan biri Kai'dı. Kai'ın iki oyuncu arasında kurduğu diyalog, Dallas'ın kendisi için iki yıldır nasıl bir yer olduğunu ayrıntılı ve dürüstçe bir şekilde anlatabilmesi, oldukça kritik oldu.

Bunun tamamen benim eserim olduğunu söylemek isterdim ama öyle değildi. Bir takım çalışmasıydı. Ayrıca Klay'in de ödevini yaptığını ve durumu anladığını düşünüyorum."

Dallas ile üç yıllık bir anlaşma imzalayan Thompson, 13 sene formasını giydiği Golden State Warriors'tan bu yaz serbest oyuncu olarak ayrılmıştı.

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