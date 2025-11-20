20 Kasım
Kidd: "Dallas'tan ayrılmayı asla düşünmedim"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, New York Knicks'in geçtiğimiz yaz kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu doğruladı ancak Texas'tan ayrılmayı hiçbir zaman ciddi biçimde düşünmediğini vurguladı.

Kidd: 'Dallas'tan ayrılmayı asla düşünmedim'
Mavericks yönetimi, Kidd'in Knicks ile görüşmesine izin vermemiş ve Ekim ayında kendisine çok yıllı bir sözleşme uzatması vermişti.

Knicks ile Kidd arasında, Tom Thibodeau ile yolların ayrılmasının ardından karşılıklı bir ilgi oluşmuştu. New York bu süreci başlattığında Kidd'in Dallas ile olan sözleşmesinde iki yılı bulunuyordu.


"Dallas'tan ayrılmayı aklımın ucundan geçirmedim," diyen Kidd, "(Mavericks sahibi) Patrick (Dumont) ile çalışmayı seviyorum. Burada yapmamız gereken çok iş var. Bu işi sonuna kadar yapmak için tamamen buradayım." dedi.

Kidd ayrıca New York'un ilgisine dair memnuniyetini dile getirdi.

"Sanırım hepimiz istenildiğimizi hissetmeyi seviyoruz. Bu hoş bir detaydı," ifadelerini kullandı.

Kidd, Mavericks'teki beşinci sezonunu geçiriyor. Dallas, Kidd yönetiminde 2022'de Batı Konferansı finallerine, 2024'te ise NBA Finalleri'ne yükselmişti. Her iki takımda da Luka Doncic yer almış, Mavericks yıldız oyuncuyu Şubat ayında takas etmişti.

Dallas, geçtiğimiz hafta genel menajer Nico Harrison'ı görevden almıştı. Harrison, Doncic'i Anthony Davis karşılığında takas eden yöneticiydi. Kidd, Harrison döneminde biri 2024 playoffları sırasında, diğeri ise Ekim ayında olmak üzere iki sözleşme uzatması almıştı.

Kidd, şimdi birlikte çalıştığı geçici genel menajerler Matt Riccardi ve Michael Finley'nin yanı sıra azınlık sahibi Mark Cuban ile birlikte kulübün en etkili basketbol operasyonu seslerinden biri konumunda. Kulübün sahibi Patrick Dumont ise kalıcı bir basketbol yönetici arayışında bu grubun görüşlerini dikkate alıyor.

Knicks ise yaz boyunca Mike Brown ile anlaşarak başantrenör pozisyonunu doldurmuştu. New York bu sezon 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle yoluna devam ediyor ancak henüz deplasmanda galibiyet alamadı.

