Khabib'in babası koronavirüs nedeniyle vefat etti!

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Khabib'in babası koronavirüs nedeniyle vefat etti!
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03 Temmuz 2020 22:03
Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.

Koronavirüs tanısıyla mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Nurmagomedov'un vefatını sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, sosyal medya hesabından duyurdu. 

31 yaşındaki sporcu, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, ailesinde 20'den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve birçoğunun hayatını kaybettiğini dile getirmişti.



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