Khabib Nurmagomedov: "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Dağıstanlı eski karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, futbolculuğa başlamak istediğini söylerken Fenerbahçe'den teklif aldığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Khabib Nurmagomedov: 'Fenerbahçe'den teklif aldım'
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04 Mart 2021 19:43
Dağıstanlı eski karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, futbolda şansını denemek istediğini kaydederken Fenerbahçe'den de teklif aldığını söyledi.

3 kulübün kendisine teklif yaptığını söyleyen 32 yaşındaki sporcu, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti." dedi.

"FUTBOLCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM"

Bir süre önce futbolcu olmak için birçok isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, "Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! UEFA Başkanı Ceferin, PSG'nin sahibi Al Khaelifi ve hatta Ronaldo ile konuştum." ifadelerini kullanmıştı.

Hayalindeki futbol kulübünün Real Madrid olduğunu da dile getiren dövüşçü, "Benim hayalimdeki kulüp, Real Madrid. 90 dakika izlediğimi hatırladığım için maç, 1998 Şampiyonlar Ligi finali, Real Madrid - Juventus. Mijatovic'in ofsayttan bir gol attığını hatırlıyorum, yine de biz kazanmıştık." şeklinde mesaj yollamıştı.



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