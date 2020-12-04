Kevin Varga: 'Kovid olayları yüzünden zor oluyor'

Kasımpaşa'da Varga, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Varga, "Maça aslında iyi başladık fakat takımımızın başına gelen Kovid olayından dolayı bu maçları oynamak zor oluyor. Yiyebileceğimiz en kötü dakikada, ilk yarının sonunda gol yedik. İkinci yarının başında beraberliği yakalamaya çalıştık ama kırmızı karttan sonra farklı bir oyun çıktı ve maçı kaybettik" dedi.



Fazla şans bulamadığı iletilen Macar futbolcu, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir takıma sahibiz, antrenmanlarda rekabeti görebiliyorsunuz. Ben hep elimden geleni yapıp, takıma en iyisini vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



