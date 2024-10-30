Kevin Punter: "İnsanlar konuşuyor, ben işimi yapıyorum"

Barcelona'nın yıldız skoreri Kevin Punter, Anadolu Efes galibiyetinin ardından Eurohoops'a konuştu.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; AA
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Kevin Punter: 'İnsanlar konuşuyor, ben işimi yapıyorum'
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30 Ekim 2024 15:18
THY EuroLeague çift maç haftasının ilk ayağında temsilcimiz Anadolu Efes'i mağlup eden Barcelona'da Kevin Punter, karşılaşmanın ardından Eurohoops'a konuştu.

Anadolu Efes karşısında 20 sayı ile takımını galibiyete taşıyan ve bu sezonki sayı ortalamasını 18.7'ye çıkaran Punter; galibiyeti, Nicolas Laprovittola'nın sakatlığını ve EuroLeague'in en iyi skoreri tartışması hakkındaki görüşlerini paylaştı.

İlk olarak EuroLeague'in en iyi skoreri tartışması hakkında konuşan Punter, "İnsanlar çok konuşuyor, be konuşmuyorum sadece basketbol oynuyorum. İnsanlar istediğini düşünebilir, ben işime bakıyorum." ifadelerini kullandı.

"LAPRO ÇOK BÜYÜK KAYIP"

Punter, daha sonra sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Laprovittola hakkında "O benim kardeşim. Onunla beraber oynadığım ilk sezon ama bir araya geldiğimiz ilk andan itibaren çok iyi bir ilişkimiz var. Yaşadığı sakatlık çok talihsiz. O çok tecrübeli bir oyuncu, nasıl kazanılacağğını biliyor. Bizim için çok büyük bir kayıp. Şu anda yapabileceğimiz tek şey olabilecek en iyi performansımız bireysel ve takım olarak sahaya yansıtmak." sözlerini söyledi.

"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

Normal sezonun ilk bölümünü EuroLeague'de puan durumunun zirvesinde geçen Barcelona, "Bugün iyi bir maç çıkardık. EuroLeague'de deplasman maçları her zaman zordur ama bugün yapmamız gerekeni sahaya yansıttık. Kendi kaderimizi kontrol ediyoruz. İyi basketbol oynamaya devam etmek istiyoruz. Kazanmak için sahanın iki tarafında da iyi oynamaya devam etmemiz gerekiyor." açıklamalarını yaptı.

Joan Penarroya'nın öğrencileri, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında Olympiakos'a konuk olacak.

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