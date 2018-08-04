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Kevin Mirallas, Fiorentina'ya transfer oldu!

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Kevin Mirallas, Fiorentina'ya transfer oldu!
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04 Ağustos 2018 13:55
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Everton teknik direktörü Silva tarafından kadro dışı bırakılan Mirallas için bir açıklama yayınlayan Everton Kulübü, Mirallas'ın 1 yıl süreyle Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mirallas, "Yeni bir macera için Floransa'nın yolunu tutacağım, bu kulüp için elimden gelen en iyisini vereceğim" dedi.

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