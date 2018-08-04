İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.Everton teknik direktörü Silva tarafından kadro dışı bırakılan Mirallas için bir açıklama yayınlayan Everton Kulübü, Mirallas'ın 1 yıl süreyle Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mirallas, "Yeni bir macera için Floransa'nın yolunu tutacağım, bu kulüp için elimden gelen en iyisini vereceğim" dedi.