Kevin De Bruyne: 'Projeleri dinlemeye hazırım'

- "Beni güzel bir sportif projeye ikna edebilecek projeleri dinlemeye hazırım."



🤔Kevin de Bruyne, Türkiye'ye gelir mi? pic.twitter.com/2aE2HaDrM1



— Sporx (@sporx) April 13, 2025

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne, geleceği için açıklamalar yaptı.Gelecek sezon nerede forma giyeceği ile ilgili gelen soruyla ilgili olarak Belçikalı yıldız,dedi.İngiltere'de kalıp kalmamak konusunda kararsız olan De Bruyne,sözlerini sarf etti.De Bruyne için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamle yapabileceği konuşulurken Avrupa basınında Messi'nin de forma giydiği MLS ekibi Inter Miami ve Suudi Arabistan ekiplerinin yıldız futbolcu için astronomik teklifler iletmeye hazır olduğu belirtildi.