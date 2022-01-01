Kerr: "Steph ile Trae arasında bir benzerlik görmüyorum"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry ile Atlanta Hawks yıldızı Trae Young arasında 'bir benzerlik görmediğini' söyledi.



İkisi arasında uzun süredir kıyaslamalar yapılmış olsa da, Kerr, muhabirlere yaptığı açıklamada bu karşılaştırmalara katılmadığını ifade etti:



"Aslında bir benzerlik görmüyorum. İkisinin de menzilinin geniş olmasından dolayı karşılaştırma yapmak istediklerini biliyorum, fakat Trae bence daha çok Luka (Doncic) gibi, ama daha küçük bir pakette.



İkisi çok benzer bir oyuna sahip. Sürekli perde alıp ikili oyun oynuyorlar, step-back üçlük atabiliyorlar, floater atabiliyorlar, çembere gidebiliyorlar ve savunmada sizi darmadağın ediyorlar. Steph ve Trae'den ziyade bu ikili bana birbirlerini daha çok anımsatıyor.



Bizim için yaptıkları söz konusu olduğunda, Steph ile kimsenin karşılaştırılabileceğini sanmıyorum. Hiç kimse, topsuz alanda Steph Curry gibi hareket edemiyor veya dripling sonrası şut atamıyor. Yani bence Trae ve Steph birbirlerinden çok farklılar."



Hawks yıldızı Trae, kariyerindeki üçüncü sezonda %45.9 şut isabeti ile 28.2 sayı, 9.5 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamış durumda.



