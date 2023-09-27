Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chris Paul takasından sonra Warriors'ın başlangıç kadrosunun son durumunu açıkladı.



Kerr, Jordan Poole'un Washington Wizards'a gönderildiği takasta Paul'un alınmasının ardından önümüzdeki NBA sezonunun başlangıç kadrosunu belirleme sürecinde henüz bir karara varamadığını söyledi.



Antrenman kampının yaklaştığı bu süreçte Kerr, henüz ilk beşi belirlemediğini itiraf etti:



"Bana göre temel olarak altı tane ilk beş oyuncumuz var. Ama her gece sadece beş kişi çıkabiliyor. Henüz karar vermedim. Antrenman kampında görmek istiyorum; farklı kombinasyonlar deneyip bir göz atacağız.



Açıkçası altı oyuncu da bizim için uzun süreler alacak. Eğer bu işe yarayacaksa, kim ilk beş başlarsa başlasın herkesin bunu benimsemesi gerekecek. Bu ancak tüm ekibin hemfikir olması durumunda işe yarayabilir."



Kerr, Warriors'ın önümüzdeki sezon başarı için doğru formülü bulacağına inandığını da sözlerine ekledi:



"Bu adamları iyi tanıyorum. Beşini çok iyi tanıyorum ve Chris'i de yeni yeni tanımaya başlıyorum. Hepsi hakkında bildiğim tek şey, kazanmayı her şeyden çok istedikleridir. İnanılmaz derecede rekabetçi bir grubuz. Bunu çözeceğimizden ve adamların bunu kabul edip yolumuzu bulacağımızdan oldukça eminim."



