Golden State Warriors koçu Steve Kerr, bu sezon takımın başlangıç kadrosunda Steph Curry ile birlikte kimlerin yer alacağını "bilmediğini" söyledi.



Kerr, ESPN'e takımın son kadro durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Her pozisyonda bir rekabet söz konusu. 'İki numara kim olsun?' kadar basit bir şey değil. Steph'in bir numarada olduğunu biliyoruz. Peki onu kimle oynatacağız? İlk beşin uyumuna değil, ikinci beşin uyumuna da bağlı olmak zorunda. Bu sezon bizim için yepyeni bir başlangıç gibi geliyor. Oysa geçen yıl zaten olduğumuz takımın bir uzantısı gibiydik."



Warriors, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle önceki sezon 27 farklı ilk beş kadroyla sahaya çıkmış ve Curry, 65'ten fazla maçta ilk 5'te yer alan tek oyuncu olmuştu. Daha sonra takım, yaz aylarında Klay Thompson'ın ayrılması da dahil olmak üzere büyük değişiklikler geçirmişti.



Warriors, ilk hazırlık maçını 5 Ekim'de LA Clippers'a karşı oynayacak.



