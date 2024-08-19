Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün, önümüzdeki yıllarda ABD Milli takımının başantrenörü olarak yerini Erik Spoelstra veya Ty Lue'ya bırakabilme ihtimali bulunduğu iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Kerr'ün ABD Milli Takımı'nda kalmasının beklenmediğini ve ekibin yoluna kendisinin yerine 2027 FIBA Dünya Kupası'nda Miami Heat koçu Erik Spoelstra veya LA Clippers koçu Tyronn Lue ile devam edebileceğini söyledi:



"Olimpiyatlar'daki ve geçen yaz Dünya Kupası'ndaki başantrenörlük görevinden önce 2019 Dünya Kupası ile 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda Gregg Popovich'in yardımcısı olarak görev yapan Steve Kerr'ün, ABD Basketbol Erkekler Milli Takımı'nın başantrenörü olarak görevine devam etmesi beklenmiyor.



ABD'nin Kerr yerine, yardımcıları olan Miami'den Erik Spoelstra veya LA Clippers'tan Tyronn Lue'yu tercih etmesi bekleniyor."



2019 FIBA Dünya Kupası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Popovich'in yardımcı antrenörü olarak görev yaptıktan sonra Kerr, 2023 FIBA Dünya Kupası'ndan itibaren başantrenörlük görevini devralmıştı.



İlk turnuvasında ilk üç sıraya bile kalamayarak büyük bir tepki toplayan ABD ekibi, 2024 Paris Olimpiyatları için LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi büyük yıldız oyuncuları bir araya getirdiğinde, Kerr bu takımla altın madalya kazanmayı başarmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU