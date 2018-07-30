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Kerim Frei için yeniden transfer görüşmesi

Kerim Frei için yeni hamle! Transfer döneminin suskun takımları arasında yer alan Bursaspor, bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kerim Frei için yeniden transfer görüşmesi
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30 Temmuz 2018 10:19
Transfer döneminin suskun takımları arasında yer alan Bursaspor, bombayı patlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, daha önce bonservisini almak istediği Kerim Frei transferinde Başakşehir'den olumsuz yanıt almıştı. Timsah, yıldız futbolcu konusunda bu kez farklı bir yol izleyecek.

İstanbul ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlayan Bursaspor Yönetimi, bir kez daha harekete geçti.

Taraflar arasında bu hafta içinde somut adımların atılması beklenirken, Başakşehir Yönetimi'nin teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapora göre cevap vereceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Kerim, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, bir de asist yaptı.

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