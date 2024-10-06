Kerem ve Orkun'un maçına sis engeli

Portekiz Ligi'nde Nacional deplasmanına çıkan Benfica'nın maçı yarıda kaldı.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Ancak yoğun sis nedeniyle hakem 9. dakikada iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Maçın hakemi Gustavo Correia bir süre kontrollerin yapılmasının ardından maçın oynanamayacağını belirterek karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Ancak yoğun sis nedeniyle hakem 9. dakikada iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Maçın hakemi Gustavo Correia bir süre kontrollerin yapılmasının ardından maçın oynanamayacağını belirterek karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.