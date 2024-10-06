Kerem ve Orkun'un maçına sis engeli

Nacional - Benfica maçı yoğun sis nedeniyle 9. dakikada ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem ve Orkun'un maçına sis engeli
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06 Ekim 2024 20:54
Portekiz Ligi'nde Nacional deplasmanına çıkan Benfica'nın maçı yarıda kaldı.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Ancak yoğun sis nedeniyle hakem 9. dakikada iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Maçın hakemi Gustavo Correia bir süre kontrollerin yapılmasının ardından maçın oynanamayacağını belirterek karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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