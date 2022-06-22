Kerem Kalafat, Rizespor'a kiralandı

Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Kalafat, Rizespor'a kiralandı
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22 Haziran 2022 15:10
Beşiktaş, Kerem Kalafat'ın kiralık transferi için Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Kerem, Giresunspor ve Uşak Spor'da kiralık olarak forma giymişti. 



 

 

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