Beşiktaş, Kerem Kalafat'ın kiralık transferi için Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı.
A Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Kerem, Giresunspor ve Uşak Spor'da kiralık olarak forma giymişti.
A Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Kerem, Giresunspor ve Uşak Spor'da kiralık olarak forma giymişti.
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