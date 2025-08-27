Kerem'den sevinç yok!

UEFA Şampiyonlar igi play-off rövanş maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, 35. dakikada 1-0 öne geçti.
Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havaandırdı.
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/oufoA83p5s
Turkish Delight 😏🇹🇷#SLBFSK • #UCL pic.twitter.com/AgXYg2PthX
