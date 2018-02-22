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Kerem Demirbay'ın Dünya Kupası hayali

Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen ve ciddi bir sakatlık geçiren Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, 2018 Dünya Kupası hayalinin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kerem Demirbay'ın Dünya Kupası hayali
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22 Şubat 2018 17:24
Dizinden sakatlanan ve sezonu büyük ölçüde kapatan Hoffenheim'in Türk asıllı Alman yıldızı Kerem Demirbay, 2018 Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

''KAFAMDAN SİLMİŞ DEĞİLİM''

Alman basınına konuşan Demirbay, ''Bu sezonun kalan kısmında Hoffenheim ile bir iki maça daha çıkmak için çalışacağım. Löw beni aradı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çok zor olacak biliyorum ama Dünya Kupası'nı kafamdan silmiş değilim'' sözlerini kullandı.

Hoffenheim'da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde sezon sonu ayrılma maddesi bulunmasına rağmen gelecek sezon da Alman takımında olmak istediğini söyledi.



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