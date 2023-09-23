Kerem Demirbay: 'Kalitemiz sonsuz, kazanıyoruz!'

Kerem Demirbay, "Kaç 0 yenelim. 10-0 mı yenelim her maçı. Takım maçları kazanıyor. Mağlubiyetimiz yok. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Çok iyi oyuncu kalitemiz var. Kötü karakterimiz yok takımda. Bu da çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Galatasaray lı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.Kerem Demirbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İyi mücadele ettiklerini belirten Kerem, "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Karşımızda olgun ve iyi bir takım vardı. Biz de iyi bir takım olarak maçı kazandık." diye konuştu.Bu sezon henüz mağlup olmadıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "" ifadelerini kullandı.Maça yedekten dahil olan Kerem Demirbay, "" dedi.Sarı-kırmızılı futbolcu, Kopenhag beraberliğiyle başladıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise "" şeklinde görüş belirtti.