Kerem Demirbay: "Kalitemiz sonsuz, kazanıyoruz!"

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, 2-1 kazandıkları Rams Başakşehir maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: 'Kalitemiz sonsuz, kazanıyoruz!'
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23 Eylül 2023 23:17
Son güncelleme 23 Eylül 2023 23:42
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kerem Demirbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Kerem, "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Karşımızda olgun ve iyi bir takım vardı. Biz de iyi bir takım olarak maçı kazandık." diye konuştu.

"TAKIMDA HİÇ KÖTÜ KARAKTER YOK"

Bu sezon henüz mağlup olmadıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Kazanarak ilerliyoruz. Henüz mağlubiyetimiz yok. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Oyuncu kalitemiz çok iyi. Takımda hiç kötü karakter yok. Bu da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Maça yedekten dahil olan Kerem Demirbay, "Hocalarıma güvenim sonsuz. Profesyonel bir futbolcuyum. Her maç oynamak istiyorum." dedi.

"HER MAÇI 10-0 MI YENELİM?"

Kerem Demirbay, "Kaç 0 yenelim. 10-0 mı yenelim her maçı. Takım maçları kazanıyor. Mağlubiyetimiz yok. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Çok iyi oyuncu kalitemiz var. Kötü karakterimiz yok takımda. Bu da çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

"OLD TRAFFORD'A KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, Kopenhag beraberliğiyle başladıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise "Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray çok büyük takım. Futbolda her şey olabilir. Saklanmayacağız. Biz büyük bir takımız. Kalitemiz sonsuz. Manchester United maçını kazanmaya gideceğiz." şeklinde görüş belirtti. 

 
 

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