Kerem Demirbay: ''Galatasaray'a yakışanı yapamadık''

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: ''Galatasaray'a yakışanı yapamadık''
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28 Ağustos 2024 00:40
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay maçla ilgili, "Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için... Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit. Bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz.'' dedi.

Hak edenin formayı alacağını söyleyen Kerem Demirbay, "Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır." ifadelerini kullandı.

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