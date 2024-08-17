Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Wesley Sneijder'de!

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktükroğlu için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki futbolcusu, Konyaspor filelerini havalandırmasıyla birlikte toplam gol sayısını 45'e çıkardı ve kulübün efsane futbolcusu Wesley Sneijder'i yakaladı.
Sneijder, Galatasaray'da süre aldığı 13.888 dakikada 45 gol, 44 asist yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise 45 gol ve 40 asisti 11.581 dakikada gerçekleştirdi.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 5 skor katkısı daha yapması halinde Hollandalı efsaneyi geride bırakacak.
İŞTE İKİ FUTBOLCUNUN G.SARAY İSTATİSTİKLERİ
Wesley Sneijder
Maç: 175
Gol: 45
Asist: 44
Toplam süre: 13.888
Kerem Aktürkoğlu
Maç: 176
Gol: 45
Asist: 40
Toplam süre: 11.581
Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki futbolcusu, Konyaspor filelerini havalandırmasıyla birlikte toplam gol sayısını 45'e çıkardı ve kulübün efsane futbolcusu Wesley Sneijder'i yakaladı.
Sneijder, Galatasaray'da süre aldığı 13.888 dakikada 45 gol, 44 asist yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise 45 gol ve 40 asisti 11.581 dakikada gerçekleştirdi.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 5 skor katkısı daha yapması halinde Hollandalı efsaneyi geride bırakacak.
İŞTE İKİ FUTBOLCUNUN G.SARAY İSTATİSTİKLERİ
Wesley Sneijder
Maç: 175
Gol: 45
Asist: 44
Toplam süre: 13.888
Kerem Aktürkoğlu
Maç: 176
Gol: 45
Asist: 40
Toplam süre: 11.581
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