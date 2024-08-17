Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Wesley Sneijder'de!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 5 gol daha atması halinde skor katkısında Wesley Sneijder'i geride bırakacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Wesley Sneijder'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 13:52
Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktükroğlu için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki futbolcusu, Konyaspor filelerini havalandırmasıyla birlikte toplam gol sayısını 45'e çıkardı ve kulübün efsane futbolcusu Wesley Sneijder'i yakaladı.

Sneijder, Galatasaray'da süre aldığı 13.888 dakikada 45 gol, 44 asist yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise 45 gol ve 40 asisti 11.581 dakikada gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 5 skor katkısı daha yapması halinde Hollandalı efsaneyi geride bırakacak.

İŞTE İKİ FUTBOLCUNUN G.SARAY İSTATİSTİKLERİ

Wesley Sneijder
Maç: 175
Gol: 45
Asist: 44
Toplam süre: 13.888

Kerem Aktürkoğlu
Maç: 176
Gol: 45
Asist: 40
Toplam süre: 11.581

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery