Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimi Avrupa kulüplerini kapıya dizdi

Galatasaray'da 2020-21 sezonunda 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kısa sürede Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelmesi yüzleri güldürüyor

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimi Avrupa kulüplerini kapıya dizdi
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10 Aralık 2023 10:47
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndaki gelişim dikkat çekerken, genç futbolcu, özellikle bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor.

BÜYÜK SKOR KATKISI

Adana Demirspor maçında da gol ve asist yaparak bunu bu sezon bir üçüncü kez gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, her sezon üzerine koyarak gidiyor. 3. Lig'de 24 Erzincanspor forması giyerken, Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan ve 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki oyuncu, hem atıyor hem de attırıyor.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDU

Ligde 4 gol, 6 asist yapan Kerem, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United maçlarını boş geçmedi. Kerem yine bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de 2 asist, 1 gollük performans sergiledi. Bu sezon 10 numara pozisyonunda da değerlendirilen Kerem burada sol kanattaki gibi etkili olamadı.

Galatasaray formasını toplamda 145 maçta giyen ve 36 gol atan Kerem, 38 de asist yaparak önemli bir iş çıkardı. Milli Takım'ın da önemli bir ismi olan Kerem'in uluslararası kulvardaki başarılı performansı, onu özellikle Avrupa büyük kulüplerinin takibine soktu.



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