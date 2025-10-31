31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Kerem Aktürkoğlu'nun derbi hedefi!

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atmak istiyor.

calendar 31 Ekim 2025 09:40
Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu, Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

27 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde 3 gol atarak Nice ve Stuttgart galibiyetlerinde başrol oynadı. Süper Lig'de ise henüz golle tanışamayan Kerem, 6 maçta Asensio'ya 2 asist yaptı.

Beşiktaş derbisini fırsat olarak gören milli futbolcu, gol hasretine son verip tarihi derbide Fenerbahçe taraftarına sevinç yaşatmayı hedefliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
