Kerem Aktürkoğlu'nun derbi hedefi!

Kerem Aktürkoğlu, Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.
27 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde 3 gol atarak Nice ve Stuttgart galibiyetlerinde başrol oynadı. Süper Lig'de ise henüz golle tanışamayan Kerem, 6 maçta Asensio'ya 2 asist yaptı.
Beşiktaş derbisini fırsat olarak gören milli futbolcu, gol hasretine son verip tarihi derbide Fenerbahçe taraftarına sevinç yaşatmayı hedefliyor.
27 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde 3 gol atarak Nice ve Stuttgart galibiyetlerinde başrol oynadı. Süper Lig'de ise henüz golle tanışamayan Kerem, 6 maçta Asensio'ya 2 asist yaptı.
Beşiktaş derbisini fırsat olarak gören milli futbolcu, gol hasretine son verip tarihi derbide Fenerbahçe taraftarına sevinç yaşatmayı hedefliyor.