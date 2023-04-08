Kerem Aktürkoğlu'nun büyük hayali

Avrupa'nın ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu'nun büyük hayali
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08 Nisan 2023 10:29
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor.

SABIRSIZLANIYOR

Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor. Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse ayrılabilir.

DEVLER PEŞİNDE

Galatasaray'da 110 maçta 27 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Kerem'in peşinde Benfica, Atletico Madrid ve Leverkusen gibi takımlar bulunuyor. 

 
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