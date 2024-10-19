Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!

Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye transfer etmek istediğini ancak milli oyuncunun pahalı geldiğini ve bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!
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19 Ekim 2024 09:54
Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu için önemli bir transfer itirafı geldi.

Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, S Sport'a verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye getirmeye çalıştığı açıkladı.

İşte Garces'in açıklamaları:

"Los Angeles FC'de Alman bir teknik direktörümüz vardı. Amerikalı fakat Alman asıllı, ismi Steve Cherundolo ve Almanya'da çok çalışmış. Her zaman Türk oyuncuları dikkatle izlerdi çünkü Almanya'da üst seviyelerde oynayan birçok Türk oyuncu var. "

"O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim."

Benfica kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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