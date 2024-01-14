Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu?

Galatasaray'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 10:13
Son güncelleme 14 Ocak 2024 10:14
Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

AJAX YAKINDAN İLGİLENİYOR

Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI

Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı.

10 GOLE KATKI YAPTI

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery