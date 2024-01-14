Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.
AJAX YAKINDAN İLGİLENİYOR
Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.
A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.
AJAX YAKINDAN İLGİLENİYOR
Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.
KARARI YÖNETİME BIRAKTI
Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı.
Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı.
10 GOLE KATKI YAPTI
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.