Kerem Aktürkoğlu, bu kez suskun kaldı!

Galatasaray'da, Antalyaspor maçında 2 kez fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşısında suskun kaldı ve takımının elenmesine engel olamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, bu kez suskun kaldı!
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01 Mart 2024 08:58
Galatasaray'da, Fatih Karagümrük karşısında Fernando Muslera'nın yokluğunda kaptan olarak sahaya Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Son dönemin Galatasaray adına formda isimleri arasında yer alan Kerem, Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçının yıldızı olmuştu. 2-1 kazanılan mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandıran milli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında ise hem skora katkı sağlayamadı hem de takımının kupadan elenmesine engel olamadı.

Mücadele anlamında yine elinden geleni yapan 25 yaşındaki oyuncu, pozisyona girmekte zorlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem'i 73. dakikada oyundan aldı ve yerine Lucas Torreira'yı dahil etti.

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