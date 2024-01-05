Kerem Aktürkoğlu, bu hafta zor

Burnundan ameliyat olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı oynayacağı maçta yer almaması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, bu hafta zor
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05 Ocak 2024 10:40
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi sebebiyle ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Milli oyuncunun pazar günü oynanacak Konyaspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmzılılar'ın teknik heyetinin de milli oyuncuyu riske atmak istemediği belirtildi.

KONYASPOR KARŞISINDA 6 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor maçında eksikler dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Oliveira ve Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı oyuncular Sacha Boey ve Lucas Torreira da Konyaspor maçında görev yapamayacak. Ayrıca Bakambu ve Ziyech de Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında yer alıyorlar.

Aslan önemli eksiklere rağmen Konyaspor'a karşı galibiyet kovalayacak. 

 
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