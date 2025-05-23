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Kendall Kipp, Vakıfbank'tan ayrıldı

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımından yapılan açıklamaya göre pasör çapraz Kendall Kipp ile yollar ayrıldı.

calendar 23 Mayıs 2025 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kendall Kipp, Vakıfbank'tan ayrıldı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçirdiği süre sona eren Kendall Kipp'e veda ediyoruz. Kaldığı süre boyunca profesyonelliği, enerjisi ve takımı önceleyen tutumuyla kulüpteki herkes üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Kendall'a katkıları için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine sağlık ve başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ta Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kipp, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılmıştı.


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