Kenan Yıldız'dan ilk yarıda şov!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Cagliari maçının ilk yarısına damga vurdu. Milli futbolcu, 2-1 biten ilk yarıda 2 gol attı attı.
27. dakikada Juventus'a 1-1'lik eşitliği sağlayan Kenan Yıldız, 45+1'de ise takımını 2-1 öne taşıdı.
27. dakikada Juventus'a 1-1'lik eşitliği sağlayan Kenan Yıldız, 45+1'de ise takımını 2-1 öne taşıdı.
✨KENAN YILDIZ YİNE SAHNEDE pic.twitter.com/zdDZJZSDHa
— Sporx (@sporx) November 29, 2025
✨✨KENAN YILDIZ SAYMAYA DEVAM EDİYOR! pic.twitter.com/2gSTvXwq1P
— Sporx (@sporx) November 29, 2025