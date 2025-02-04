Kenan Yıldız = 100 milyon euro

Juventus, Kenan Yıldız'ı ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda bırakmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız = 100 milyon euro
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04 Şubat 2025 12:53
Kenan Yıldız'ı hiçbir zaman satış listesine koymayan Juventus, milli futbolcuya talip olan kulüpler için bir rakam belirledi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.

EN PAHALI TÜRK OLACAK

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

BU SEZON 11 GOLE ETKİ ETTİ

19 yaşındaki Milli yıldız, bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi ve 6 gol 5 asist rakamları yakaladı. 

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