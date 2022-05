Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.



"Kariyer planlaması ve Fenerbahçe"



"Allah'a şükür benim reklama ihtiyacım yok. Veya şu kulüpten aradı bu kadar teklif aldım, şu kadar aldım veya şu şöyle oluyor bu böyle alıyor... Bunu hiçbir zaman kullanmadım, kullanmam da. Bu benim iş ahlakıma aykırı bir konu. Görüşmeler benim için profesyoneldir. Profesyonel olduğu için görüşmelerde profesyonelce davranıyorum. Kendi danışmalarımla konuyu ele alıyorum. Sizin işinizde bazı haberleri önceden almak, önceden sunmak. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Lakin ben hoca olarak basında, medyada, kulüple olan görüşmeleri, gelen teklifleri basına paylaşmaya ya da basına yaymaya somut bir şey olmadıkça doğru bulmuyorum. Çünkü o görüşmeye, kulübe, futbolculara, hocaya saygım vardır. Herkes kendine göre bir kariyer planlaması yapıyordur muhakkak. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Onun için çalışıyoruz. Şu an giden çok güzel bir çalışmamız var. Onun için bakalım zaman neyi gösterecek."



"Birkaç oyuncu ile görüştük"



"Şu an yurt dışındayım. En son kupa maçlarını ve lig maçlarını izledik. Orada birkaç oyuncumuz ile temas kurduk, görüştük, buluştuk, hoca arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onun için öyle zamanı değerlendirdik. En son milli takımda olan oyuncularla görüştük, isim vermek doğru olmaz. Hoca arkadaşlarımızla da istişare ettik. Bu da işimizin bir parçası. "



"Zeki Amdoun'un tercihi İsviçre hakkında..."



"Biz Zeki Amdouni'yi izledik, menajeri vasıtasıyla irtibata geçtik. Kendisi İsviçre'de tanınan, bilinen bir futbolcu. Son aldığım duyumlara göre kendisi İsviçre Ümit Milli Takımı'nı tercih etmiş. Öyle olduğu zaman kendisine başarılar diliyorum. Milli Takım seçenek yeri değildir, milli takım bir gönül işidir, onun için kendisine başarılar diliyorum. A takımda oynamadığı müddetçe statüye göre A takımda oynamadığı sürece Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyebilir diye düşünüyorum. Buraya gelen futbolcu tercih için değil gönül bağı olduğu için bu bir milli olay olduğu için gelmesi lazım. Futbolcular kendi kararlarını kendileri verecek. Ama söylediğim gibi Türkiye Milli Takımı hiçbir seçenek yeri değildir, olamaz, olmamalı da. Gönülden isteyen seçildiği takdirde gelip oynar."



"Kerem için bizden bilgi alıyorlar"



"Bizim yetenekli futbolcularımız var, kaliteli futbolcularımız var. Kerem Aktürkoğlu hem kişilik, olarak hem futbolcu olarak çok büyük bir kaliteye sahip bir kardeşimiz. Çok büyük bir değerimiz. Kendi fiyatı da var Avrupa'da. Kerem için bizden bilgi alıyorlar tabi. Uğurcan olsun Rıdvan olsun hepsi değerli oyuncular. Hepsiyle bizimle alakalı iştişare yapıyorlar. Biz futbolcuların önce güncel çalışmasına bağlığıyız. Türk futbolcularımız ne kadar güncellik çalışırsa milli takım için o kadar fayda vardır. Tabii ki bizim isteğimiz futbolcular iyi bir ekipte, iyi bir kulüpte, iyi bir çalışmayla güncel en iyi performansı yakalayıp kendi gelişiminde iyi bir yol sıçramaktır. O yüzden futbolcularımız yurt içi olur yurt dışı olur tabii ki güncel çalışmaları bizim en büyük isteğimiz, arzumuz."



"Çağlar Söyüncü dünyada sayılı stoperlerden birisi"



Çağlar Söyüncü, dünyada sayılı stoperlerden birisi. Hem kalie olarak hem kişilik olarak, Premier Lig'de o kadar maç oynamak özellikle bu tür bir kariyere sahip olmak her baba yiğidin harcı değil. Onun için Çağlar Söyüncü benim için düyada sayılı stoperlerden birisi. Umarım oda kendisi için hayırlısı neyse o kararı verir. Zaman zaman görüşüyoruz Çağlar ile ilgili Avrupa takımları pozitif yorumları olduğunu (Real Madrid) ben de duyuyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun. Dünyanın her kulübünde oynayabilecek bir kaliteye, karaktere sahip bir oyuncu."



"Tuncay Şanlı milli takıma katılacak mı?"



"Tuncay Şanlı ile ilgili bir bilgim yok, duyumum da yok. Onun için yorum yapmam yanlış olur. Ben muhatap değilim bu tür konularla ilgili. Gerekli karar mercileri bununla ilgili kararı vereceklerdir. Ama benim kulağıma öyle bir şey gelmedi. Tuncay Şanlı Türk futbolu için değerli bir isimdir. O da katkıda bulunabilirse ne mutlu bize."



"Sözleşmemiz var"



"Tabii ki bizim için mukavelemiz var. Biz burada geldik, çalışmaya başladık. Bir iyi niyetle çalışmaya başladık. Onun haricinde ne olur bilmiyoruz, o bizim ilgi alanımızda değil. Biz elimizden geldiği kadar futbola hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Takdir kime aitse o takdirini kullanır."



"Onur Bulut & Eren Elmalı & Kazımcan Karataş"



"Onur Bulut, Eren Elmalı, Kazımcan Karataş değerli oyuncularımız, kaliteli oyuncularımız, ligde iyi performans sergileyen futbolcularımız. Lakin burada hocamız A kadro açıklanmadığı müddetçe benim bir isim hakkında yorum getirmem doğru olmaz, etik olmaz. Ekip olarak izliyoruz, izlemek zorundayız, takip etmek zorundayız. Biz de her insan gibi başarı istiyoruz. Başarı için de iyi futbolcular lazım, onları geliştirmek lazım, onlarla aynı hedeflere koşmak lazım. Onun için gidip izliyoruz. Bu bizim işimizin bir parçası. Kadro açıklandığında hep beraber göreceğiz."



"Uluslar Ligi'nde rakip Litvanya"



"Benim bakış açım biraz daha değişik. Eğer milli formayı üzerime giydiğim zaman Uluslar Ligi olur, Dünya Kupası olur, eğer ben milli formayı üzerime giydiysem bunun sorumluluğunu. Ben milli formayı üstüme giydiysem bunun sorusu olmaz, bunun başarısı olur. Elimizden geldiği kadar başarılı olmaya çalışacağız. O formanın hakkını vermeye çalışacağız, rakip kim olursa olsun, nerede olursa olsun o yüzden bunu mental olarak hazırlamamız lazım. O formanın ağırlığını ve değerini bilmemiz lazım hep beraber. İnşallah o formanın hakkını veririz önümüzdeki günlerde."



"Nuri Şahin kendi markasını yapacaktır"



"Nuri Şahin'i çok iyi gördüm. Zaten Nuri Şahin'den bu tür performansını da bekliyordum. Kendisine de söylemiştim. Çünkü kendisini geliştirmeye açık, dünyaca ünlü hocalarla çalışmış, kendisini her zaman geliştirmiş, futbolcu kariyerinde müthiş bir kariyere sahip müthiş bir karaktere sahip, aynı zamanda bu tür başarıya sahip olması beni şaşırtmadı. Ve eminim ki ileriye yıllarda kendisini Türk futboluna, dünya futboluna isimlerle yazdıracağından eminim. Bu başarı tesadüf değildir. Bu Nuri Şahin'in kalitesidir, başarısıdır. Bir kıyaslamak doğru olmaz. Klopp, Klopp'tur, Nuri Şahin de Nuri Şahin'dir. Nuri Şahin eminim kendi markasını yapacaktır. Türkiye'de bir Nuri Şahin, Ömer Erdoğan, Emre Belözoğlu, İlhan Palut... Bunlar çok iyi işler yapıyorlar. Bunları yaparken diğer hocalarımıza da saygısızlık yapmamamız lazım. Yeni nesil eski nesil değil de başarılı ve daha başarılı diye nitelendirmek lazım. O yüzden bu tür hocalara Türk futbolunun ihtiyacı var."



"En formda teknik direktör kim?"



"Bunu söylemek biraz yanlış olur. Çünkü çok başarılı teknik direktörler var. Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hans Flick olsun, Nagelssman genç yaşına rağmen elde ettiği başarı olsun, isim vermek biraz hocalara karşı haksızlık olur. Çünkü insanoğlu bazen hocayı değerlendirirken sadece aldığı kupalarla değerlendiriyor, Şampiyonlar Ligi kupasıyla değerlendiriyor. Hocayı değerlendirirken aldığı kupayı değil de, elindeki malzemeden aldığı verimle yorumlama lazım. O yüzden dünyada sayılı değerli hocalar var. Ancelotti'nin de elindeki malzeme çok iyi. Unai Emery mesela Villarreal'den aldı kadro kalitesiyle yaptığı iş ortada. Veya Conte, Tottenham'ı nereden aldı nereye getirdi. Çok değerli hocalar var böyle dünya çapında. Benim için kriter hocanın elindeki malzemeden aldığı verimdir, futbolcusunu geliştirmesidir."



"Trabzonspor haklı şampiyonluk aldı"



Trabzonspor haklı bir şampiyonluk bence. Ligin ilk başından sonuna kadar istikrarlı bir şekilde kendi işini yapan, kendi çalışmasını yapan, Abdullah Avcı yönetiminde takım olarak, ondan sonra Sn. Ahmet Ağaoğlu başkanımızın yönetimi ve yönetimseli olarak bir şampiyonluk yaşadılar. Bu vasıtayla kendilerini tebrik ediyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunu, Trabzonspor'u ve Trabzon'u güzel temsil eder.



"Milli Takım'ın oyun felsefesi nedir?"



"Top merkez derken, futbolu sadece merkeze yaymak gerekir o düşüncesi olmaz. Çünkü futbol sadece merkezde oynanan bir oyun değil. Kanatlarda da oynanıyor, bu rakibin dizilişi, hangi alanda nasıl bir üstünlük sağladığı top rakipteyken top bizdeyken anlayış önemli. O alanı nasıl kullanabiliriz, nasıl defans yapabiliriz. O yüzden biz de milli takım olarak kendi düşüncelerimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Aktif olmak istiyoruz, futbolcuların özgüvenle oynamasını istiyoruz, takım halinde iyi defans yapıp takım halinde iyi ofansif yönü olmaya çalışıyoruz. Futbol eskisi gibi değil. Artık hep beraber defans hep berabe hücum yapmak lazım. Bunu takıma yansıtmaya çalışıyoruz."



"Milli Takım kalecileri"



"Kaleciler çok önemli pozisyon ama o pozisyonda çok iyi kalecilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda kale pozisyonunda herhangi bir sorunumuzu yok."



"Öyle hocalık olmaz"



"Evet, kesinlikle öyle. Eğer öyle olmasa bizim işi bırakmamız lazım. Biz herhangi birinin söylemesiyle veya birinin adamıyla... Öyle hocalık yapılmaz zaten, öyle hocalık da olmaz. Biz kendi düşüncemizle, doğru veya yanlış. Ama hocamız çok adil, çok performansa değer veren, her konuda istişare eden bir hocamız var. Kendi de çok adil davrandığı için kadroyu ona göre değerlendiriyor. Türk futbolunu düşünerek ona göre kadro yapıyor. Tabii ki bir pozisyonda 5 tan üstün performans sergileyen insanlar olabilir ama bir pozisyonda 4-5 oyuncu varsa 4-5 oyuncuyu bir pozisyona çağıramaz. Maksimum 2-3 oyuncu çağırabiliriz. Kadro mühendisliği çok önemli milli takımda. O da hocamızın takdiri. Hocamız da elinden geldiği kadar adil davranıp kadroyu şekillendirmeye çalışıyor."



"Burak Yılmaz'ın vedası"



Burak Yılmaz'ın kararına şahsen çok üzüldüm. Çünkü Burak Yılmaz Türk futbolunda glmiş geçmiş en değerli karakterlerinden, hem kişilik olarak hem saha için, futbolcu olarak da iyi bir insan. Onunla çalıştığım için çok mutluyum, tanştığım için çok mutluyum. Gittiği için şahsen üzüldüm. Ama bu futbol. Umarım Burak Yılmaz ileriki zamanlarda Türk futboluna bilgisiyle, tecrübesiyle faydalı olacaktır. Eminim buna. Burak Yılmaz bir değerdir ve bu değer hiçbir zaman yok olmaz. Burak Yılmaz geri döner mi öyle bir karar var mı bilmiyorum ama o tür konuları ben vermem hoca verir.



"Gerçek şudur; gidemiyoruz Dünya Kupası'na"



"En son 2022'de katılıp ondan sonra Dünya Kupası'na katılamamak inanın sizin kadar bizi de üzüyür. Dünya Kupası bir platform, orada Türk Bayrağı'nın dalgalanması gereken bir platform. Ama bu sene de başaramadık. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Gerçek şudur; bir gidemiyoruz Dünya Kupası'na gitmeyi, başaramadık, hedefimize ulaşamadık. Ama şu demek de değildir, artık kabullendik anlamına gelmez. Futbolcunun güncel çalışması, kulübün güncel çalışması ister istemez milli takımı etkiliyor. Onun için kulüpler, milli takım, yönetim bazında, idari bazında, saha içi, saha dışı hep beraber el ele verip Türk futbolunu hep beraber daha iyi yerlere getirmemiz lazım. Bu sadece kulüpler ve milli takım açısından değil, bunlara ayırmamak lazım. Hepimiz el ele verdiğimiz takdirde eminim Türk futbolu iyi yerlere gelecektir. Çünkü değerli bir kitlemiz var, altyapıda çok değerli çalışmalarımız var, altyapıda çok değerli oyuncularımız var. Onun için güncel çalışmak çok önemli. Güncel çalışıp kendimizi geliştirdiğimiz zaman sadece saha içi değil, saha dışı da o zaman eminim Türk futbolu hak ettiği başarıyı önümüzdeki Avrupa Şampiyonası olsun, önümüzdeki Dünya şampiyonası olsun elde eder. Bu potansiyele sahip bir ülkeyiz"





