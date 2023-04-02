Kemal Tavacı: "Planımıza sadık kalarak golü bulduk"

Keçiörengücü'nün mağlup eden Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kemal Tavacı: 'Planımıza sadık kalarak golü bulduk'
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02 Nisan 2023 18:00
Keçiörengücü'nün mağlup eden Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, konuştu.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı ise zor bir deplasman maçından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hafta içinde Ankara Keçiörengücü'nün oyun planına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Tavacı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak belli bir süre sonra planımıza sadık kalarak golü bulduk. Birçok pozisyon daha bulduk fakat değerlendiremedik. Üç puan kazandık, zor bir deplasmanı geride bıraktık. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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