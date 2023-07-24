Keçiörengücü yeni kalecisini açıkladı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, kaleci Ömercan Avcı'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü yeni kalecisini açıkladı!
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24 Temmuz 2023 19:40
1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Ömercan Avcı'yı transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Ankara Demirspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Ömercan Avcı ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ömercan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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