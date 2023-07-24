Keçiörengücü yeni kalecisini açıkladı!

1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Ömercan Avcı'yı transfer etti.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Ankara Demirspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Ömercan Avcı ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ömercan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

