Kazys Maksvytis: 'Fenerbahçe'nin savunması çok iyiydi'

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya 87-79 mağlup olan Zalgiris Kaunas'ta başantrenör Kazys Maksvytis maçı değerlendirdi.



Maksvytis ilk yarıda kötü oynadıklarını belirterek, "İkinci çeyrekteki oyunumuz mağlubiyete sebep oldu. Sonrasında geri dönmeye çalıştık ama yetmedi. Fenerbahçe'nin savunması çok iyiydi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederim. Play-off şansımız hala devam ediyor ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.





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