Kazımcan Karataş, Rusya'da vazgeçilmez oldu

Galatasaray'ın Orenburg'a kiraladığı Kazımcan Karataş, Rus ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İlk 9 maçta sadece 19 dakika süre alabilen 22 yaşındaki oyuncu, 20 Ekim'deki Samara karşılaşmasıyla birlikte formayı sırtına geçirdi.
Kazımcan sergilediği performansla da teknik direktör Vladimir Sliskovic'in en güvendiği isimlerin başında geliyor.
İlk 9 maçta sadece 19 dakika süre alabilen 22 yaşındaki oyuncu, 20 Ekim'deki Samara karşılaşmasıyla birlikte formayı sırtına geçirdi.
Kazımcan sergilediği performansla da teknik direktör Vladimir Sliskovic'in en güvendiği isimlerin başında geliyor.