Kazımcan Karataş, Rusya'da vazgeçilmez oldu

Galatasaray'ın Orenburg'a kiraladığı Kazımcan Karataş, Rus ekibinin vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Kazımcan Karataş, Rusya'da vazgeçilmez oldu
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26 Nisan 2025 11:00
Son güncelleme 26 Nisan 2025 16:18
Galatasaray'ın Orenburg'a kiraladığı Kazımcan Karataş, Rus ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.

İlk 9 maçta sadece 19 dakika süre alabilen 22 yaşındaki oyuncu, 20 Ekim'deki Samara karşılaşmasıyla birlikte formayı sırtına geçirdi.

Kazımcan sergilediği performansla da teknik direktör Vladimir Sliskovic'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. 

 

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