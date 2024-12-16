İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United 88 ve 90. dakikalarda bulduğu iki golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.



United'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (P) ve Amad Diallo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde iki maç aradan sonra galibiyet elde etmiş oldu.



"KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"



Kazanılan derbi zaferinin ardından duygu yoğunluğunun oldukça yüksek olduğunu belirten Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Üç puan. Yapmamız gereken çok şey var ama taraftarlarımız için çok önemli. Ama ben 85. dakikaya kadar aynı oyunu görüyordum. Belki goller olmasaydı konuşmamız çok farklı olurdu ama performans aynıydı. Oyuncularım 90 dakika boyunca oyunun içindeydi. Sonucu baştan sona kontrol edemedik ama bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için iyi bir gündü." "Gol atmaya yakın olduğumuzu hissedebilirsiniz. Koşularımızda hızımızı arttırdık ve fırsatlar yakaladık. City'nin ataklarını kontrol ettik ve sonunda kazanacağımıza inandık. İlk golü attığımızda bunu daha çok istedik. Çocukları tebrik ediyorum. "Bu gerçekten çok önemli ama bu maç bittiğinde bir hafta önceki fırtınayı hatırladım. Evimizde Nottingham'a karşı 3-1 gerideydik ve kendimi kaptırmamak için bu duyguyu bugünler için saklıyordum. Üç puana çok ihtiyacımız vardı."



"Önümüzde çok maç var. Kazanmaya devam etmeliyiz. Kazanmaya devam etmezsek bu durum değişecek."



"Mount bizim tarzımıza uyuyor. Hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi bir oyuncu. Bu takımda ve kulüpte istediğimiz türden bir karakter. Hareketi yaptı ve bacağını uzattı, bir şeyler hissetti, oyundan çıktı. Ama ona ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.



GARNACHO VE RASHFORD KADROYA ALINMADI



Alejandro Garnacho ve Marcus Rashford'un neden kadroya alınmadığı ile ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Rashford ve Garnacho, eğer iyi çalışırlarsa takımda yer almak için mücadele edecekler. Yetenekli oldukları için oynuyorlar, Rashford ve Garnacho'ya ihtiyacımız var. Gelecek hafta diğerleri gibi iyi çalışırlarsa. Herkes için aynı şey geçerli. Ya oynayacaklar ya da yedek kulübesinde olacaklar. Bu disiplinle ilgili bir şey değildi. Saha içinde ve dışında standartlarımızı geliştirmeliyiz. Normal bir haftaydı." dedi.



