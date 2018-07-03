Kayserispor'dan Ryan Mendes ve transfer açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferin durgun geçmesine özellikle yabancı oyuncuların istediği ve aldığı ücretlerin olumsuz rol oynadığını belirtti.Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı 2'nci Başkanı Erol Bedir, Süper Lig kulüplerinin ellerindeki pahalı ve maaşı yüksek oyunculandan kurtulkam istediğini ifade ederek,dedi.Sarı-kırmızılıların transfer döneminde şu ana kadar Süper Lig'de 4 oyuncuyu birden renklerine katan tek takım olduğunu belirten Başkan Bedirdiye konuştu.Kayserispor'un altyapısını güçlendirdiğini kaydeden Erol Bedir,Transfer politikasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir,dedi.Ayrıca transferde ilk hedeflerinin genç ve yerli oyuncu olduğuna vurgu yapan Bedir,şeklinde konuştu.