Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'a yeni bir başlangıç için geldiğini belirterek, "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz." dedi.



Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız." diye konuştu.



Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.



KAPTAN DEĞİŞTİ



Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım." dedi.



Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:



"Hızlı bir şekilde sonuç almamız lazım. Daha önce göreve geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 kez soyunma odası toplantısı yapmamıza rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu gelişimde hiçbir oyuncu benim odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış ve oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Şimdi iyi oyuncularımız, genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz."



Başkan Gözbaşı ise ligin ilk haftalarında şanssızlıklar yaşadıkların belirtti.



Samet Aybaba ile birlikte şansızlıkları şansa çevirmek istediklerini aktaran Gözbaşı, "Samet hocanın daha önceki gelişi ve gidişiyle ilgili eleştiriler yapılıyor. O dönemler gerçekten ortada bir takım yoktu. O yüzden hocamızın bu konudan dolayı yıpratılmasını ben doğru bulmuyorum. Bu konuyu burada kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık birlikte olmamız gerekiyor." diye konuştu.



"İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILACAK"



Zorluklardan bahseden bir başkan olarak görünmek istemediği için yaşadığı bir çok zorluk hakkında konuşmadığını belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:



"Hocamızla birlikte daha önce yaşanan her şeyin tamamen kapanmasını istiyorum. Çünkü kulüp benim değil, şehrin kulübü. Bir yıldır zorlukların üstesinden gelip kulübü yönetmeye çalışıyorum. Lige şanssızlıkla başladık. Bayram hocayla anlaştık olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Samet hocayla birlikte yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Samet Hoca'nın gelişiyle birlikte kulüpte bazı değişikliler olacak. Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak. Zaten kendisinin kalabalık bir ekibi var. İnşallah bundan sonra olumlu haberlerle, güzel gelişmelerle keyifle maç izleyeceğimiz günlerde bir araya geliriz."



