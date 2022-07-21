Kayserispor, öz kaynaklara yöneldi

Yeni dönemde sancılı bir süreç geçiren ve istediği takviyeler için transfer engelinin kalkmasını bekleyen Kayserispor'da, sezon öncesi çalışmalar kulüp tesislerinde devam ediyor.



Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın nezaretinde çalışmalarını sürdüren takımda genç isimler dikkat çekiyor. Takım kadrosunda yer alması için 9 genç ismi A Takım kadrosuna çıkartan ancak bazı isimler konusunda zaman istediği ifade edilen oyunculardan elemenin sezon başında yapılması bekleniyor. Daha önce takım kadrosunda kendisine yer bulan isimlerin ise bu konuda kendilerinden emin idmanlarına devam etmesi ise teknik heyeti sevindirdi.



Genç oyunculardan dikkat çekenlerin olduğu ifade edilirken bu konuda özellikle Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıarslan, Hayrullah Erkip, Ethem Balcı, Nurettin Korkmaz ve Arif Kocaman'ın idmanlardaki performansı dikkat çektiği iddia edildi.



(Kayseri Haber)





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