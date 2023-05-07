Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 46. dakikada Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti. Konyaspor 48. dakikada Uğurcan Yazğılı ile eşitliği yakaladı. 4 dakika sonra Kayseri, Miguel Cardoso ile yeniden önce geçti. 3 dakika sonra Konyaspor yeniden eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



KONYA'NIN GOLÜ GEÇERSİZ



Konyaspor'un 26. dakikada Soner Dikmen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



KONYA'NIN SERİSİ SONA ERDİ



Konyaspor'un 2 maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi. Kayserispor ise hükmen kazandığı Gaziantep maçı dışında oynadığı son 4 maçı kazanamadı.



Alınan bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 49'a, Konyaspor ise 46'ya çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor,, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Diouf ile duvar pasında ceza sahasına giren Pozuelo'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada konuk ekip öne geçti. Mensah'ın ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



48. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



52. dakikada konuk ekip öne geçti. Mane'nin pasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-2.



54. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan yerden ortasında Soner Dikmen'in altıpas önünde düzgün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-2.



Maç, 2-2 sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 56 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 78 Paz), Pozuelo (Dk 89 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk. 78 Mehmet Ali Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk. 56 Michalak), Diouf



Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Dimitrios, Emrah Başsan (Dk. 66 Ramazan Civelek), Cardoso, Kemen, Mensah (Dk. 66 Uzodimma), Mane (Dk. 82 Karimi), Thiam (Dk. 88 İlhan Parlak)



Goller: Dk. 46 ve 52 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 48 Uğurcan Yazğılı, Dk. 54 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)





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