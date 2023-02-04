Kayserispor genç kalecisiyle uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleciyle olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını bildirdi.



Hollanda'nın Vitesse takımından 2021'de sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Bilal, bu sezon Süper Lig'de 19 ve Ziraat Türkiye Kupası'nde bir olmak üzere 20 resmi karşılaşmada görev aldı.





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