Kayserispor genç kalecisiyle uzattı

Kayserispor, 23 yaşındaki file bekçisi Bilal Beyazıt'la sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor genç kalecisiyle uzattı
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04 Şubat 2023 23:47
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleciyle olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Hollanda'nın Vitesse takımından 2021'de sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Bilal, bu sezon Süper Lig'de 19 ve Ziraat Türkiye Kupası'nde bir olmak üzere 20 resmi karşılaşmada görev aldı.

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