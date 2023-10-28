Kayserispor'dan ilk deplasman galibiyeti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ilk deplasman galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı elde etti.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Hatay temsilcisini 2-1 mağlup etti.



Kayserispor, Hatayspor maçı öncesi bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü görememişti.



İstanbulspor ve Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, MKE Ankaragücü'ne 3-0, Beşiktaş'a ise 2-1'lik skorlarla yenilmişti.



Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen ve bu moralle Hatayspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Kayserispor ayrıca bu sezon ilk kez 2 maç üst üste 3 puan aldı.



Ligde 10 haftalık periyotta 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.



