Kayserispor'da yeni başkan adayı

Kayserispor'un eski yöneticisi ve iş insanı Mustafa Tokgöz'ün, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olacağı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandıran bu gelişme, Kayserispor taraftarlarını heyecanlandırdı. Kulübe geçmişte önemli katkılar sağlayan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Tokgöz'ün adaylık ihtimali, yönetim değişikliği beklentilerini de artırdı.



Mevcut başkan Nurettin Açıkalın'a karşı güçlü bir aday olarak görülen Mustafa Tokgöz, Kayserispor'un geleceği adına önemli projelerle yola çıkmaya hazırlanıyor.



Eğer Tokgöz resmi olarak adaylığını açıklarsa, kulüp içinde yeni bir dönemin kapıları aralanabilir. (Haber: Faruk Aydemir)



