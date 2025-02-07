Kayserispor 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.



Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.



Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.



Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.



Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.



Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini 15. haftada evinde alan Kayserispor, yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.



RHG Enertürk Enerji Stadında yarın saat 16.00'da başlayacak Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını, hakem Çağdaş Altay yönetecek.







